На Сумщине пожарные ликвидировали возгорание жилого дома (видео)

О пожаре сообщил хозяин, увидевший дым из-под кровли дома. На место происшествия было направлено отделение дежурных караулов 7-й государственной пожарно-спасательной части и 31-го государственного пожарно-спасательного поста.
По прибытию было установлено, что огнем охвачена кровля на площади до 80 кв. м и вещи домашнего обихода. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на остальное здание и хозяйственное сооружение, расположенное рядом.
В 16:01 возгорание локализовали, а в 16:57 – израсходовав на тушение почти 6 тонн воды, полностью ликвидировали.
Всего на тушение были привлечены 2 единицы специальной техники и 7 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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