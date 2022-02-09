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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На Сумщине пожарные ликвидировали возгорание жилого дома (видео)

8 февраля в 15:34, на линию экстренного вызова 101, поступило сообщение о возгорании жилого дома в пгт Воронеж, что на Шосткинщине.

О пожаре сообщил хозяин, увидевший дым из-под кровли дома. На место происшествия было направлено отделение дежурных караулов 7-й государственной пожарно-спасательной части и 31-го государственного пожарно-спасательного поста.

По прибытию было установлено, что огнем охвачена кровля на площади до 80 кв. м и вещи домашнего обихода. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на остальное здание и хозяйственное сооружение, расположенное рядом.

В 16:01 возгорание локализовали, а в 16:57 – израсходовав на тушение почти 6 тонн воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение были привлечены 2 единицы специальной техники и 7 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Общество Пожар
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