В Сумах пройдут игры плей-офф чемпионата области по хоккею

Суббота, 12 февраля
9:00 «Сумские Бобры» – ХК «Шостка»
11:00 ХК «Ромны» – ХК «Дружба»
Воскресенье, 13 февраля
9:00 «Лидер» (Белополье) – ХК «Конотоп»
11:00 ХК «Сумы» – ХК «Коровинцы»
На следующей неделе, в субботу, состоятся полуфинальные матчи, в воскресенье – матч за третье место и финал.
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