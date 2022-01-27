В Сумах пройдут игры плей-офф чемпионата области по хоккею Четвертьфинальная стадия плей-офф пройдет в эти выходные в Сумах на площадке стадиона «Авангард».

Суббота, 12 февраля 9:00 «Сумские Бобры» – ХК «Шостка» 11:00 ХК «Ромны» – ХК «Дружба» Воскресенье, 13 февраля 9:00 «Лидер» (Белополье) – ХК «Конотоп» 11:00 ХК «Сумы» – ХК «Коровинцы» На следующей неделе, в субботу, состоятся полуфинальные матчи, в воскресенье – матч за третье место и финал.