В Сумах судят владельца салона красоты, где на пожаре погибла беременная женщина

По данным следствия, в г. Сумы на ул. Герцена 4 ноября 2021 года около 17.30 возник масштабный пожар в двухэтажном здании. Установлено, что на первом этаже пристроенного к дому помещения была сауна, на втором этаже – кабинеты для предоставления косметических услуг. В одном из таких кабинетов второго этажа находилась 30-летняя женщина, погибшая в результате отравления угарным газом. Именно нарушения владельцем домовладения установленных законодательством требований пожарной безопасности привели к возгоранию здания и гибели человека. В настоящее время уже состоялось подготовительное заседание, дело назначено для рассмотрения по существу.
Досудебное расследование проведено следователями Сумского райуправления полиции Главного управления Нацполиции в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры.
Напомним, согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
6 февраля в 22:18 в Службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании в подсобном помещении двухэтажного жилого дома по ул....
Сегодня, 31 января, в 4:11 на линию экстренного вызова «101» поступило сообщение о сильном задымлении на лестничной клетке 5-этажного жилого...
23 января в 13:07 в Службу спасения "101" поступила информация о пожаре в девятиэтажном жилом доме по ул. Ковпака в...
22 января в 7:31 в Службу спасения «101» поступила информация о пожаре в частном жилом доме в с. Борозенка Роменского...
13 января в 19:23 в Службу спасения 101 поступило сообщение о сгорании в жилом доме в пер. Северный в г....