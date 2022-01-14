В Сумах судят владельца салона красоты, где на пожаре погибла беременная женщина Окружной прокуратурой города Сумы утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 72-летнего мужчины, нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, которым привели к гибели женщины (ч. 2 ст. 270 УК Украины).

По данным следствия, в г. Сумы на ул. Герцена 4 ноября 2021 года около 17.30 возник масштабный пожар в двухэтажном здании. Установлено, что на первом этаже пристроенного к дому помещения была сауна, на втором этаже – кабинеты для предоставления косметических услуг. В одном из таких кабинетов второго этажа находилась 30-летняя женщина, погибшая в результате отравления угарным газом. Именно нарушения владельцем домовладения установленных законодательством требований пожарной безопасности привели к возгоранию здания и гибели человека. В настоящее время уже состоялось подготовительное заседание, дело назначено для рассмотрения по существу.

Досудебное расследование проведено следователями Сумского райуправления полиции Главного управления Нацполиции в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры.

Напомним, согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.