В Сумах «Форд» въехал в «Тойоту» Вчера, около 11 часов, патрульным поступило сообщение о ДТП на улице Черниговской.

На месте происшествия инспекторы выяснили, что 26-летний водитель Ford Sierra не выбрал безопасную скорость в движении, не справился с управлением, в результате чего допустил наезд на Toyota RAV4.

Транспортные средства получили механические повреждения.

Патрульные оформили материалы и составили на кормчего Ford Sierra админпротокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КУоАП. Решение будет приниматься судом.