В Сумах «Форд» въехал в «Тойоту»

На месте происшествия инспекторы выяснили, что 26-летний водитель Ford Sierra не выбрал безопасную скорость в движении, не справился с управлением, в результате чего допустил наезд на Toyota RAV4.
Транспортные средства получили механические повреждения.
Патрульные оформили материалы и составили на кормчего Ford Sierra админпротокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КУоАП. Решение будет приниматься судом.
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