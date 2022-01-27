Валентина Семеренко прокомментировала свое выступление на Олимпиаде

Сегодня, 9 февраля, Валентина Семеренко возвращается со своих 5-х Олимпийских Игр. Спортсменка прокомментировала решение прекратить участие в Олимпиаде:
«Напишу кратко.
Все знают, что спорт – это здоровье. Здоровый образ жизни, правильное и сбалансированное питание, нормальный сон… Это способствует укреплению организма. Но этого таки не достаточно, чтобы по-настоящему достичь гармонии в спорте!
Биатлон – не просто моя жизнь, моя душа. Ведь это чрезвычайный прилив энергии, наполняющей каждую клетку организма, заставляет по-другому смотреть на привычные вещи, радоваться каждому новому дню. Тот, кто не занимается спортом, никогда не поймет радость и приятную тяжесть в мышцах, которая возникает после тренировки. А желание ежедневных тренировок может сравниться разве что с жаждой.
Я делала и делаю все возможное и невозможное, чтобы получать удовольствие от любимой работы.
Но мой организм дал сбой, что заставило меня покинуть Олимпийские игры. Я долго думала и даю шанс молодым проявить себя на старте. Все так этого хотели!
Счастливы те, кто посвятил себя спорту и несет гордое звание «спортсмена» сквозь всю жизнь!
Спорт – основа жизни, ведь так говорят: «Движение – это жизнь!»
Всем выражаю благодарность за поддержку, будьте здоровы!»
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