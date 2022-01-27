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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:05283

В Сумах Барановка осталась без воды

КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды в районе Барановки.

Для проведения аварийно-ремонтных работ на ул. Барановская, 7 временно прекращено водоснабжение района Барановка.

Общество Отключение воды
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