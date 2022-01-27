В Сумах Барановка осталась без воды

Для проведения аварийно-ремонтных работ на ул. Барановская, 7 временно прекращено водоснабжение района Барановка.
Сегодня, 7 февраля, для проведения аварийно-ремонтных работ по замене задвижки по улице Ковпака, 37 с 10.35 прекращена подача воды по...
КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды....
В связи с проведением аварийно-ремонтных работ КП «Горводоканал» приостановило подачу воды ряду потребителей....
КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды проспект Михаила Лушпы....
КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды в связи с ремонтом водопровода на ул. Давида Бурлюка, 25/1....