В Сумах полицейские прекратили деятельность телеграм-канала по распространению наркотиков

Сегодня правоохранители в рамках реализации материалов уголовного производства провели ряд следственных (розыскных) действий, в ходе которых прекратили незаконную деятельность телеграм-канала.
В ходе следствия установлено личность организатора телеграм-канала. Им оказался 22-летний сумчанин. Во время проведения санкционированного обыска по месту жительства правоохранители изъяли 90 г психотропного вещества «амфетамин» и около 100 г наркотического средства «каннабис», расфасованных для дальнейшего сбыта.
В настоящее время злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Решается вопрос об избрании меры пресечения и извещении ему о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного по ч.2 ст. 307 «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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