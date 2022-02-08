На территории Сумщины пока не вводят «красную зону» несмотря на все показатели Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций поддержала предложения Министра здравоохранения Виктора Ляшко и главы облгосадминистрации Дмитрия Живицкого по невведению на этой неделе «красной зоны» на территории Сумской области.

Как отметил Министр здравоохранения, по состоянию на сегодняшний день на территории 9 областей, в том числе Сумской, наблюдается волнообразная динамика общего количества выявленных случаев, уровня госпитализации и уровня роста общего количества госпитализированных пациентов.

«По анализу Минздрава, по состоянию на сегодняшний день ряд областей имеют фактическое превышение признаков для установления красного уровня, в то же время имеют и умеренную и контролируемую нагрузку на коечный фонд. В каждой из этих областей есть резерв для расширения коечного фонда, который можно ввести в случае ухудшения ситуации. И ни в одной области не наблюдается превышение показателя по загрузке коек с кислородом, выше установленного индикатора, – сообщил Виктор Ляшко. − На наш взгляд, ситуация контролируемая. Поэтому Минздрав предлагает отсрочить установление красного уровня эпидопасности для этих областей. Также предлагаем обеспечить усиленный мониторинг за состоянием заболеваемости в этих областях и загруженности коек. И если будет непрогнозируемая ситуация, установить красный уровень».

Глава Сумской облгосадминистрации Дмитрий Живицкий добавил, что сегодня на Сумщине есть резерв для ввода дополнительных коек, и они вводятся. Так что уровень загруженности коек с кислородом будет ниже 50%. Кроме того, немного снижается динамика уровня госпитализации.

«Мы бы тоже просили на неделю отсрочить введение «красной зоны», – подчеркнул Дмитрий Живицкий.

В итоге Государственная комиссия ТЭБ и ЧС позволила отсрочить введение красного уровня эпидопасности, в том числе в Сумской области.