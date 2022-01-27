Итоги года с «АТБ»: новые магазины, рабочие места и сверхэкономия для клиентов Уже более четверти века «АТБ» является главным поставщиком гарантированно свежих продуктов и качественных товаров первой необходимости по честным ценам.

Инновационные супермаркеты торговой сети, которую знает каждый украинец, сегодня работают во всех областях страны, давая возможность миллионам граждан экономить семейные средства. Крупнейшая розничная сеть продолжает придерживаться своей стратегии динамичного развития: открывает новые дискаунтеры, создает тысячи новых рабочих мест, внедряет нетривиальные инновационные решения. О том, чего достиг за год и чем удивил драйвер отечественного ритейла, читайте далее.

Год беспрецедентных решений и диджитализации

Охватившая мир пандемия коронавируса кардинально изменила наш привычный уклад жизни. Украинцам, как и жителям других стран, пришлось учиться жить в так называемой новой реальности. В этих непростых условиях надёжным партнёром и верным помощником для миллионов граждан стала торговая сеть № 1 в Украине — «АТБ». Открытый еще в первые месяцы пандемии интернет-магазин «АТБ» полного цикла за минувший год стал наглядным примером успешной трансформации продовольственной онлайн-торговли. По официальным данным компании, на конец 2021-го количество его посещений возросло в четыре раза. Ежедневно приблизительно 50 тыс. украинцев делают в нем онлайн-покупки. За год более чем в 6 раз возросло количество заказов, а товарооборот интернет-магазина «АТБ» увеличился почти в 5 раз.

«2021 год был наполнен разными событиями, эмоциями, стремлениями. Этот год принес не только очередные испытания, но и открыл новые возможности, новые горизонты. Я уверен, что мы смогли справиться со всеми вызовами – стали сильнее, опытнее, мудрее. Ставим перед собой новые цели и с уверенностью смотрим в будущее», — сообщил на свой странице в Facebook Борис Марков, председатель Совета директоров, генеральный директор корпорации «АТБ».

Одним из наиболее знаковых инновационных решений года стал совместный с Райффайзен Банком и Visa выпуск банковской карты «АТБ». Этот беспрецедентный для украинского ритейла банковский продукт стал серьезным шагом к переходу на кэшлесс. Новая платёжная карта АТБ-Pay объединила в себе все преимущества обычной карты Visa Gold и возможность получать эксклюзивную сверхскидку на продукты во всех магазинах розничной сети «АТБ». Сегодня она также позволяет экономить на покупке лекарств в одной из крупнейших аптечных сетей страны. В конце года число выданных кобренд-карт «АТБ» составило почти 500 тысяч.

К 30-летию независимости Украины в 2021 году лидер отрасли розничной торговли «АТБ» подарил стране 45 га лесных насаждений. Для отечественных лесных хозяйств закупили около 200 тысяч саженцев деревьев.

Активно участвует «АТБ» и в трендовом сегодня процессе — диджитализации. В этом году список инноваций пополнится запуском полноценного собственного мобильного приложения «АТБ». Оно объединит в себе уже существующие диджитал-сервисы, такие как «Скануй-купуй», «АТБОТ», платежную карту «АТБ» и другие программы лояльности.

Рост товарооборота и объемов уплаты налогов

Как показали итоги года, даже в непростой маркетинговой ситуации «АТБ» удалось подтвердить свое звание социально значимого и устойчивого бизнеса.

В течение прошлого года группа компаний «АТБ» обновила свой же налоговый рекорд, перечислив в бюджеты всех уровней 19,45 млрд грн. Это на 23% превышает показатели предыдущего года. Данный результат не является случайностью, поскольку это пример эффективного управления и постоянной заботы о клиенте, его комфорте, потребностях. Сеть даёт возможность покупателям ежедневно экономить.

Товарооборот флагманского предприятия корпорации – торговой сети «АТБ Маркет» – за год планово вырос на 20% и составил 179,8 млрд грн. (включая НДС).

Еще одним достижением компании можно считать то, что в прошлом году число постоянных клиентов дискаунтеров «АТБ» перешагнуло историческую отметку – 4 миллиона человек.

По данным из открытых источников, более 95% граждан Украины посещали супермаркеты этой торговой сети, знакомы с достаточно широким ассортиментом «АТБ» (свыше 3,5 тыс. наименований), сервисом европейского уровня, гарантированным качеством товаров, а также возможностью экономить на покупках значительные суммы.

Ценовая политика «АТБ» остается неизменной — стоимость продуктов в магазинах этой крупнейшей торговой сети страны ниже среднерыночных на 10–15%.

Карта присутствия и почти 6 тысяч новых рабочих мест

Чтобы исправно выполнять свою основную миссию — обеспечивать широкие слои населения свежими продуктами по честным ценам, «АТБ» продолжает динамичное развитие торговой сети. В 351 населённом пункте 24 областей в данное время работают 1316 магазинов «АТБ».

В течение года приняли первых покупателей 118 дискаунтеров нового формата (это «АТБ», имеющие дизайн в тёмных тонах) в разных уголках Украины. Это немного меньше, чем годом ранее (в 2020-м было открыто 127 новых магазинов), но соответствует планам. Также важно, что супермаркеты сети открывают в небольших населенных пунктах (с населением около 7 тыс. человек), где люди сегодня максимально заинтересованы в возможности экономии и, разумеется, новых рабочих местах.

По итогам минувшего года «АТБ» подтвердила свое звание одного из крупнейших работодателей страны и отраслевого лидера: было создано 5,9 тыс. новых рабочих мест. Для сравнения: годом ранее на предприятиях корпорации было трудоустроено 5,5 тыс. граждан.

Сегодня «АТБ» предоставляет стабильную работу, конкурентную зарплату, бесплатное профессиональное обучение более чем 75 тыс. украинцев. И эти цифры постоянно растут, давая многим украинцам уверенность в завтрашнем дне.