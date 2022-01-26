Размещение базы теробороны на Троицкой в Сумах может стать началом уничтожения историко-культурного наследия Сумщины 26 января 2022 Сумским городским советом было принято решение о расположении в Сумах по ул. Троицкая база территориальной обороны общины.

Согласно данному решению, ее размещение планируется именно в исторических зданиях больницы, что не оставляет никаких надежд на дальнейшую реставрацию и новую жизнь историко-архитектурного комплекса, о которых в своем завещании подчеркивал И.Г. Харитоненко.

Историческая справка:

7 мая 1889 умерла от дифтерии дочь Павла Ивановича Харитоненко Зинаида. Для семьи Харитоненко это было большим горем, поэтому он решил построить в ее честь детскую больницу. Следует добавить, что больницу хотел построить еще его отец Иван Герасимович (1820–1891), о чем упрашивал в своем завещании:

«По мере сил и возможностей, если мне лично не удастся устроить, возлагаю на моего сына: … устроить в г. Сумы детскую больницу на двадцать коек со всеми удобствами и обеспечить капиталом в 30 тысяч рублей, внося такую в Сумскую городскую Думу».

В 1896 году Павел Иванович построил помещение больницы, ставшей одним из первых детских больничных учреждений. Больных детей лечили бесплатно. В главном корпусе больницы размещались больные «с внутренними и хирургическими заболеваниями». Во втором корпусе лежали больные дифтерией и скарлатиной.

Это заведение было одним из лучших в стране по оснащенности и уходу за больными вплоть до Февральской революции 1917 года.