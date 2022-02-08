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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:07153

В пятницу сумские футзалисты примут львовских

В пятницу, 11 февраля, стартует третий круг чемпионата Украины по футзалу в Экстра-лиге.

АФФК «Сумы» на старте заключительной части регулярного сезона дома сыграют со львовской «Энергией». Матч состоится в спорткомплексе Сумского государственного педагогического университета. Начало встречи – в 13 часов.

В настоящее время «Сумы» находятся на восьмом месте в турнирной таблице с 10 очками, а «Энергия» на шестой позиции с 18 баллами.

Вход на матч свободный, но в связи с соблюдением санитарных норм и противодействия распространению коронавирусной инфекции зрители должны быть в защитных масках и соблюдать социальную дистанцию.

Кроме того, вход на трибуны разрешен только лицам, имеющим «зеленый» ковид-сертификат, отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее, чем за 72 часа до начала игры, или справку о перенесении болезни за последние полгода.

Спорт Анонс АФФК Сумы Футзал
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