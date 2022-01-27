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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:40434

В Сумах повредили цепь возле памятника Харитоненко и не только

Фото поврежденных цепи, урны и фонаря в центре Сум выложил в Фейсбуке сумчанин Егор Саенко.

Он предполагает, что повреждения связаны с неумелыми попытками уборки снега.

«Скверы в центре Сум. Как-то с ущербом чистится там снег»,  написал он.

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Общество
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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