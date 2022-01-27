В Сумах повредили цепь возле памятника Харитоненко и не только Фото поврежденных цепи, урны и фонаря в центре Сум выложил в Фейсбуке сумчанин Егор Саенко.

Он предполагает, что повреждения связаны с неумелыми попытками уборки снега. «Скверы в центре Сум. Как-то с ущербом чистится там снег», написал он.