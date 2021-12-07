На Сумщине будут судить директора госпредприятия за самовольное занятие земли

По данным следствия, государственное предприятие, из-за ненадлежащего исполнения служебных обязанностей директора, в 2021 году самовольно заняло и использовало не по целевому назначению земельный участок площадью 34 га, входящий в территорию объекта природно-заповедного фонда, а именно ландшафтного заказника местного значение «Езучский» и соответственно заповедной зоны Регионального ландшафтного парка «Сеймский». Противоправными действиями обвиняемого нанесен ущерб территориальной громаде yf сумму 1 488 979 грн.
Досудебное расследование проведено следователями районного отдела Конотопского полиции Главного управления Нацполиции в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры.
Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда, сообщает пресс-служба областной прокуратуры
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