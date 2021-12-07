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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:58108

На Сумщине будут судить директора госпредприятия за самовольное занятие земли

Конотопской окружной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении руководителя одного из государственных предприятий Конотопского района, служебная халатность которого нанесла ущерб в размере почти 1,5 млн грн (ч.2 ст. 367 УК Украины).

По данным следствия, государственное предприятие, из-за ненадлежащего исполнения служебных обязанностей директора, в 2021 году самовольно заняло и использовало не по целевому назначению земельный участок площадью 34 га, входящий в территорию объекта природно-заповедного фонда, а именно ландшафтного заказника местного значение «Езучский» и соответственно заповедной зоны Регионального ландшафтного парка «Сеймский». Противоправными действиями обвиняемого нанесен ущерб территориальной громаде yf сумму 1 488 979 грн.

Досудебное расследование проведено следователями районного отдела Конотопского полиции Главного управления Нацполиции в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры.

Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда, сообщает пресс-служба областной прокуратуры

Право Земля
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