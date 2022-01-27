На Сумщине ожидается плюсовая температура 9 февраля погоду в Сумской области будет определять тыловая часть циклона.

В этот день синоптики областного гидрометцентра прогнозируют облачную погоду с прояснениями, ночью без существенных осадков, слабый туман, днем небольшой мокрый снег, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью -2..-7°С, днем -2..+3°С.

10-11 февраля: облачно с прояснениями, местами небольшие осадки (мокрый снег и дождь), на дорогах гололедица. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью -4..+1°С, днем 0..+5°С.