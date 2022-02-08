На Сумщине сгорел деревянный дом (видео) 7 февраля в 17:14, на линию экстренного вызова 101, поступило сообщение о возгорании жилого дома по ул. Куликовка в с. Спасское, что в Кролеветчине.

О пожаре сообщил сосед, увидевший дым и пламя из-под кровли. На место происшествия было направлено отделение дежурного караула 17-й государственной пожарно-спасательной части и местную пожарную команду с. Алтыновка.

По прибытию было установлено, что огнем охвачены стены и перекрытия на площади до 35 кв. м, кровлю на площади до 35 кв. м и вещи домашнего обихода. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на остальное здание и рядом расположенное хозяйственное сооружение. Для бесперебойной подачи воды на тушение пожарные автоцистерны пришлось заправлять от пожарного гидранта, расположенного на расстоянии 2 км от очага горения.

В 17:55 возгорание локализовали, а в 20:10 – израсходовав на тушение почти 16 тонн воды полностью ликвидировали.

Всего на тушение была привлечена 1 единица специальной техники и 5 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и 1автомобиль и 2 работника местной пожарной команды с. Алтыновка.