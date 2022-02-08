Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:57682

На Сумщине сгорел деревянный дом (видео)

7 февраля в 17:14, на линию экстренного вызова 101, поступило сообщение о возгорании жилого дома по ул. Куликовка в с. Спасское, что в Кролеветчине.

О пожаре сообщил сосед, увидевший дым и пламя из-под кровли. На место происшествия было направлено отделение дежурного караула 17-й государственной пожарно-спасательной части и местную пожарную команду с. Алтыновка.

По прибытию было установлено, что огнем охвачены стены и перекрытия на площади до 35 кв. м, кровлю на площади до 35 кв. м и вещи домашнего обихода. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на остальное здание и рядом расположенное хозяйственное сооружение. Для бесперебойной подачи воды на тушение пожарные автоцистерны пришлось заправлять от пожарного гидранта, расположенного на расстоянии 2 км от очага горения.

В 17:55 возгорание локализовали, а в 20:10 – израсходовав на тушение почти 16 тонн воды полностью ликвидировали.

Всего на тушение была привлечена 1 единица специальной техники и 5 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и 1автомобиль и 2 работника местной пожарной команды с. Алтыновка.

Общество Пожар
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

В Глухове, ликвидируя возгорание гаража, удалось спасти автомобиль (видео)
06.02.2022 14:25

В Глухове, ликвидируя возгорание гаража, удалось спасти автомобиль (видео)

5 февраля в 11:51 на линию экстренного вызова «101» поступила информация о возгорании гаража по ул. Курлука в г. Глухов....

В Сумах горела квартира в 9-этажке: спасатели эвакуировали 3 человек (видео)
05.02.2022 18:29

В Сумах горела квартира в 9-этажке: спасатели эвакуировали 3 человек (видео)

4 февраля в 20:53 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании в квартире на 9-м этаже 9-этажного дома...

В Лебедине горел гараж с автомобилем
04.02.2022 16:04

В Лебедине горел гараж с автомобилем

Сегодня, 4 февраля, в 6:00 на линию экстренного вызова 101, поступило сообщение о возгорании гаража по ул. Гастелло в г....

Ночью в Шостке пожарные спасли мужчину во время ликвидации пожара (видео)
03.02.2022 13:14

Ночью в Шостке пожарные спасли мужчину во время ликвидации пожара (видео)

Сегодня, 3 февраля, в 00:20 на линию экстренного вызова "101" поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме по ул....

В Тростянце на пожаре спасли мужчину
02.02.2022 13:55

В Тростянце на пожаре спасли мужчину

1 февраля в 13:16 на линию экстренного вызова «101» поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме по ул. Островского...

view counter
view counter

Статьи

«УДАР Віталія Кличка» ініціює проведення Національного форуму єдності ®
Вчера 14:32
Александр Соколов: «Запланировали – выполняем!» ®
Вчера 12:54
«Альянс» ради «Виктории»: что происходит в команде, которая может летом оказаться в УПЛ
Вчера 09:52
Главный инфекционист Сумщины: популярно об Омикроне
06.02.2022 08:11
Влада має створювати нормальні умови для виробників, а не регулювати ціни на продукти, – «УДАР Віталія Кличка» про популізм влади щодо цін на продукти®
02.02.2022 18:27
Вісім порад для здорового сну
02.02.2022 14:40
1 лютого стартувала реєстрація на основну сесію ЗНО-2022
02.02.2022 14:28
На Сумщині формують територіальну оборону: де записатись?
29.01.2022 11:06
Медиків потрібно підтримувати, а не переводити на півставки та скорочувати, – «УДАР Віталія Кличка»®
28.01.2022 16:17
У Сумах назвали лауреатів арт-медіа проекту «Культурний острів. Класика 2022»
28.01.2022 11:11
Прогноз погоды в Сумах на месяц
27.01.2022 19:29
Александр Соколов: «Мы вместе предотвратили тарифную аферу»®
26.01.2022 11:33
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Команда котиків (Грег Камерон, 2021)
Команда котиків (Грег Камерон, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
10.00; 15.30
Найкращі вихідні (Влад Климчук, 2022)
Найкращі вихідні (Влад Климчук, 2022)
Кино Кінопалац "Дружба"
13.45; 17.20; 19.05
Ми - монстри 2 (Гольґер Таппе, 2021)
Ми - монстри 2 (Гольґер Таппе, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
11.50
Крик (Метт Беттінеллі-Олпін, Тайлер Джиллетт, 2022)
Крик (Метт Беттінеллі-Олпін, Тайлер Джиллетт, 2022)
Кино Кінопалац "Дружба"
20.50
Тріумф (Еммануель Курколь, 2020)
Тріумф (Еммануель Курколь, 2020)
Кино Планета Кіно
19.40
Відьма. Відродження (Лука Габріеле Россетті, 2021)
Відьма. Відродження (Лука Габріеле Россетті, 2021)
Кино Планета Кіно
21.50
Флірт з дияволом (Луїс Прієто, 2022)
Флірт з дияволом (Луїс Прієто, 2022)
Кино Планета Кіно
15.50; 21.30

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.