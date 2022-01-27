Сумские баскетболисты стартуют во втором этапе чемпионат Украины

Сборная Сумской области – Бк «СумДУ» будет принимать на своей площадке БК «Ривне-ОШВСМ». Начало игр – в субботу в 17.00, в воскресенье – в 12.00. Игры пройдут в спортзале 3-го корпуса СумГУ на ул. Петропавловская, 59 (УАБД).
На этом этапе команды Запада и Востока объединились: по 4 лучшие команды из каждой группы. При этом в турнирной таблице не учитываются матчи с командами, которые не будут бороться за 1-8-е места. То есть у сумчан в 12 матчах с соперниками с Востока 3 победы и 9 поражений, у ривнян 7-5. Сейчас наши на 7-м месте, будущие соперники – на 4-м.
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