Сумские баскетболисты стартуют во втором этапе чемпионат Украины 12-13 февраля стартует второй этап чемпионат Украины по баскетболу в высшей мужской лиге.

Сборная Сумской области – Бк «СумДУ» будет принимать на своей площадке БК «Ривне-ОШВСМ». Начало игр – в субботу в 17.00, в воскресенье – в 12.00. Игры пройдут в спортзале 3-го корпуса СумГУ на ул. Петропавловская, 59 (УАБД).

На этом этапе команды Запада и Востока объединились: по 4 лучшие команды из каждой группы. При этом в турнирной таблице не учитываются матчи с командами, которые не будут бороться за 1-8-е места. То есть у сумчан в 12 матчах с соперниками с Востока 3 победы и 9 поражений, у ривнян 7-5. Сейчас наши на 7-м месте, будущие соперники – на 4-м.