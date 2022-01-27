Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:03236

Сумские баскетболисты стартуют во втором этапе чемпионат Украины

12-13 февраля стартует второй этап чемпионат Украины по баскетболу в высшей мужской лиге.

Сборная Сумской области – Бк «СумДУ» будет принимать на своей площадке БК «Ривне-ОШВСМ». Начало игр – в субботу в 17.00, в воскресенье – в 12.00. Игры пройдут в спортзале 3-го корпуса СумГУ на ул. Петропавловская, 59 (УАБД).

На этом этапе команды Запада и Востока объединились: по 4 лучшие команды из каждой группы. При этом в турнирной таблице не учитываются матчи с командами, которые не будут бороться за 1-8-е места. То есть у сумчан в 12 матчах с соперниками с Востока 3 победы и 9 поражений, у ривнян 7-5. Сейчас наши на 7-м месте, будущие соперники – на 4-м.

Спорт Анонс Баскетбол БК СумДУ
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

В пятницу сумские футзалисты примут львовских
Сегодня 09:07

В пятницу сумские футзалисты примут львовских

В пятницу, 11 февраля, стартует третий круг чемпионата Украины по футзалу в Экстра-лиге....

Сумские баскетболисты выиграли в Черкассах
07.02.2022 14:23

Сумские баскетболисты выиграли в Черкассах

6-7 февраля «Сборная Сумской области – БК СумГУ» играла в Черкассах....

Сумские баскетболисты сыграют в Черкассах (трансляция)
06.02.2022 15:09

Сумские баскетболисты сыграют в Черкассах (трансляция)

6-7 февраля сборная Сумской области – БК «СумДУ» сыграет матчи 14-го тура чемпионат Украины по баскетболу в мужской высшей лиге....

В сумской «Романтике» сразятся кикбоксеры
04.02.2022 13:15

В сумской «Романтике» сразятся кикбоксеры

19 февраля в МЦ «Романтика» пройдет матчевая встреча по кикбоксингу между сборными Украины и Молдовы....

В Сумах пройдет юношеский чемпионат Украины по лёгкой атлетике
03.02.2022 09:13

В Сумах пройдет юношеский чемпионат Украины по лёгкой атлетике

Продолжается легкоатлетический месяц в манеже СумГУ....

Новости

На Сумщине за вторник COVID-19 подтвердили у 1597 человек
Сегодня 09:02
В пятницу сумские футзалисты примут львовских
Сегодня 09:07
В Украине еще три области станут «красными»
Сегодня 08:30
Сумские баскетболисты стартуют во втором этапе чемпионат Украины
Сегодня 08:03
Обвиняемый по делу загрязнения земли медотходами в Сумах признал свою вину
Вчера 20:17
В Сумах полицейские прекратили деятельность телеграм-канала по распространению наркотиков
Вчера 20:12
На территории Сумщины пока не вводят «красную зону» несмотря на все показатели
Вчера 18:08
В Конотопе водитель-нелегал пытался откупиться от полицейских (видео)
Вчера 17:53
На Сумщине ожидается плюсовая температура
Вчера 17:21
Итоги года с «АТБ»: новые магазины, рабочие места и сверхэкономия для клиентов
Вчера 16:56
В Сумах повредили цепь возле памятника Харитоненко и не только
Вчера 16:40
На Сумщине будут судить директора госпредприятия за самовольное занятие земли
Вчера 15:58
view counter
view counter

Статьи

Подготовка к окрашиванию аэрозольными красками
Вчера 16:37
«УДАР Віталія Кличка» ініціює проведення Національного форуму єдності ®
07.02.2022 14:32
Александр Соколов: «Запланировали – выполняем!» ®
07.02.2022 12:54
«Альянс» ради «Виктории»: что происходит в команде, которая может летом оказаться в УПЛ
07.02.2022 09:52
Главный инфекционист Сумщины: популярно об Омикроне
06.02.2022 08:11
Влада має створювати нормальні умови для виробників, а не регулювати ціни на продукти, – «УДАР Віталія Кличка» про популізм влади щодо цін на продукти®
02.02.2022 18:27
Вісім порад для здорового сну
02.02.2022 14:40
1 лютого стартувала реєстрація на основну сесію ЗНО-2022
02.02.2022 14:28
На Сумщині формують територіальну оборону: де записатись?
29.01.2022 11:06
Медиків потрібно підтримувати, а не переводити на півставки та скорочувати, – «УДАР Віталія Кличка»®
28.01.2022 16:17
У Сумах назвали лауреатів арт-медіа проекту «Культурний острів. Класика 2022»
28.01.2022 11:11
Прогноз погоды в Сумах на месяц
27.01.2022 19:29
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Команда котиків (Грег Камерон, 2021)
Команда котиків (Грег Камерон, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
10.00; 15.30
Найкращі вихідні (Влад Климчук, 2022)
Найкращі вихідні (Влад Климчук, 2022)
Кино Кінопалац "Дружба"
13.45; 17.20; 19.05
Ми - монстри 2 (Гольґер Таппе, 2021)
Ми - монстри 2 (Гольґер Таппе, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
11.50
Крик (Метт Беттінеллі-Олпін, Тайлер Джиллетт, 2022)
Крик (Метт Беттінеллі-Олпін, Тайлер Джиллетт, 2022)
Кино Кінопалац "Дружба"
20.50
Тріумф (Еммануель Курколь, 2020)
Тріумф (Еммануель Курколь, 2020)
Кино Планета Кіно
19.40
Відьма. Відродження (Лука Габріеле Россетті, 2021)
Відьма. Відродження (Лука Габріеле Россетті, 2021)
Кино Планета Кіно
21.50
Флірт з дияволом (Луїс Прієто, 2022)
Флірт з дияволом (Луїс Прієто, 2022)
Кино Планета Кіно
15.50; 21.30

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.