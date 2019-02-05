За продажу бутылки самогона глуховчанин заплати 3400 грн штрафа Глуховский горрайонный суд рассмотрел материалы административного дела в отношении мужчины, который согласно протоколу о правонарушении, на вещевом рынке продал полуторалитровую бутылку самогона

В судебном заседании подсудимый частично признал свою вину, объяснив, что 1,5 л. “огненной жидкости” действительно продал за 100 грн. При этом фигурант добавил, что самогон изготовил для личного употребления, а продажа – лишь нелепое стечение обстоятельств.

Раскаявшегося продавца суд обвинил в незаконной розничной продаже алкоголя и назначил ему штраф в 3 400 грн. с конфискацией изъятого по делу самогона. Помимо прочего, мужчине придется заплатить 1 496,20 грн. судебного сбора в пользу государства, пишет Глухов.инфо.