За продажу бутылки самогона глуховчанин заплати 3400 грн штрафа

В судебном заседании подсудимый частично признал свою вину, объяснив, что 1,5 л. “огненной жидкости” действительно продал за 100 грн. При этом фигурант добавил, что самогон изготовил для личного употребления, а продажа – лишь нелепое стечение обстоятельств.
Раскаявшегося продавца суд обвинил в незаконной розничной продаже алкоголя и назначил ему штраф в 3 400 грн. с конфискацией изъятого по делу самогона. Помимо прочего, мужчине придется заплатить 1 496,20 грн. судебного сбора в пользу государства, пишет Глухов.инфо.
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