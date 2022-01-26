Сумские лыжники не прошли квалификацию в спринте на Олимпиаде Ни мужчины, ни женщины не прошли в топ-30.

Сегодня, 8 февраля, состоялась квалификация спринта свободным стилем в лыжных гонках на Олимпиаде-2022 в Пекине.

У женщин Украину представляли наши Марина Анцыбор и Виктория Олех, а также Валентина Каминская. Никто из них в стадию плей-офф не отобрался. Анцыбор показала 54-й результат, Олех и Каминская – 69-е и 70-е соответственно. Всего на старт вышли 90 спортсменок.

У мужчин выступали два украинца – Руслан Перехода и шосткинец Алексей Красовский. Они в топ-30 также не пробились: 46-е и 64-е места. Участие приняли 88 спортсменов.