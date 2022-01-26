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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Сумах оперативники полиции задержали группу магазинных воров (видео)

Во время проведения оперативно-розыскных мероприятий, направленных на предупреждение краж, работниками управления уголовного розыска ГУНП в Сумской области, оперативниками Сумского районного управления полиции, отделом криминального анализа ГУНП и сотрудниками управления патрульной полиции, сегодня прекращена деятельность преступной группы, которая около двух лет совершала кражи из магазинов на территории Сум и области.

Злоумышленники, а это двое ранее неоднократно судимых за кражи жителей Сум, 41 и 42 лет, действовали эпизодически, но быстро и осторожно, так что долгое время их не могли задержать. Из торговых заведений похищали продукты питания, деньги, сигареты и т.д.

Сегодня ранним утром сработала охранная сигнализация в одном из продуктовых магазинов на улице Труда в Сумах. На место происшествия быстро прибыл экипаж частной охранной фирмы и полицейские, однако злоумышленников на месте происшествия обнаружено не было. Об их присутствии здесь несколько минут назад свидетельствовали разве что сломанные в магазине двери, а из кассы магазина исчезло 600 гривен. Оперативным путем было установлено, что к краже могут быть причастны двое сумчан. Автомобиль, на котором они передвигались уже замечали раньше, недалеко от мест, где были совершены кражи.

Уже через час машину злоумышленников правоохранители остановили на улице Харьковской. Во время осмотра автомобиля, в салоне были обнаружены перчатки, деньги, пневмоножицы, для перерезки металлической решетки и «фомка» - небольшой лом, с помощью которого злоумышленники сумели открыть дверь в магазин.

Следователи полиции открыли уголовное производство по ч.3 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи за кражу, соединенную с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище, наказывается лишением свободы на срок от трех до шести лет. Следственные действия продолжаются. Полиция подозревает, что воры могут быть причастны к нескольким десяткам краж из торговых заведений в Сумах и области.

В настоящее время один из злоумышленников задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража
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