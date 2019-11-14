В Сумской ОГА заявили, что Шосткинский район полностью очищен от непригодных и запрещенных пестицидов Об этом сообщили во время аппаратного совещания в облгосадминистрации.

По словам исполняющей обязанности директора Департамента защиты окружающей среды и энергетики облгосадминистрации Ирины Кашпур, в течение 2021 года Управлением имуществом Сумского областного совета проведены работы по обеспечению экологически безопасной уборки, перевозки, хранения, утилизации или удаления непригодных и запрещенных к использованию химических средств из под них на территории Шосткинского, Роменского городских советов, Краснопольского, Степановского, Хотинского поселковых советов и Верхнесыроватского, Николаевского, Нижнесыроватского, Юнаковского сельских советов Сумского района, Андрияшевского, Сынивского, Хмелевского сельских советов Роменского района. В общей сложности передано на обезвреживание 258,927 т химикатов.

По ее словам, Шосткинский район полностью очищен от непригодных и запрещенных к использованию химических средств защиты растений. В Конотопском районе остается – 3,47 т химикатов, в Ахтырском районе –15,275 т, из них 6,886 т – бесхозные, в Сумском районе – 269,691, из них –253,177 т – бесхозные и в Роменском районе – 8,4 т, имеющие владельца.