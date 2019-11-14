Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:28253

В Сумской ОГА заявили, что Шосткинский район полностью очищен от непригодных и запрещенных пестицидов

Об этом сообщили во время аппаратного совещания в облгосадминистрации.

По словам исполняющей обязанности директора Департамента защиты окружающей среды и энергетики облгосадминистрации Ирины Кашпур, в течение 2021 года Управлением имуществом Сумского областного совета проведены работы по обеспечению экологически безопасной уборки, перевозки, хранения, утилизации или удаления непригодных и запрещенных к использованию химических средств из под них на территории Шосткинского, Роменского городских советов, Краснопольского, Степановского, Хотинского поселковых советов и Верхнесыроватского, Николаевского, Нижнесыроватского, Юнаковского сельских советов Сумского района, Андрияшевского, Сынивского, Хмелевского сельских советов Роменского района. В общей сложности передано на обезвреживание 258,927 т химикатов.

По ее словам, Шосткинский район полностью очищен от непригодных и запрещенных к использованию химических средств защиты растений. В Конотопском районе остается – 3,47 т химикатов, в Ахтырском районе –15,275 т, из них 6,886 т – бесхозные, в Сумском районе – 269,691, из них –253,177 т – бесхозные и в Роменском районе – 8,4 т, имеющие владельца.

Общество Пестициды
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

На Сумщине ищут, кто вывезет опасные пестициды
16.09.2020 14:49

На Сумщине ищут, кто вывезет опасные пестициды

Липоводолинский поселковый совет начал тендерную процедуру публичных закупок через систему «Prozorro» для определения исполнителя работ на вывозу и утилизации химических...

На Сумщине обнаружили свалку тары из-под пестицидов и агрохимикатов
28.05.2020 17:30

На Сумщине обнаружили свалку тары из-под пестицидов и агрохимикатов

В ходе мониторинга социальной сети Фейсбук, Государственной экологической инспекции в Сумской области стало известно о несанкционированном размещения тары из-под пестицидов...

На Сумщине аграрии нарушали порядок внесения пестицидов
27.04.2020 17:04

На Сумщине аграрии нарушали порядок внесения пестицидов

В то время, когда со всех уголков Сумщины поступает информация о массовой гибели пчел, аграрии продолжают грубо нарушать требования природоохранного...

На утилизацию пестицидов на Сумщине нужно больше миллиона евро
13.12.2019 15:24

На утилизацию пестицидов на Сумщине нужно больше миллиона евро

В Сумах прошло совещание по обращению с непригодными и запрещенными к использованию химическими средствами защиты растений (НЗП) на территории Сумской...

На Сумщине неизвестные отравили землю «дустом»
14.11.2019 14:04

На Сумщине неизвестные отравили землю «дустом»

В Государственную экологическую инспекцию в Сумской области поступило обращение от жителей с. Вязовое Конотопского района о незаконном перемещении непригодных к...

Новости

На Сумщине за воскресенье COVID-19 подтвердили у 1024 человек (подробности)
Сегодня 08:28
В Сумах задержали дачного вора
Сегодня 17:53
В Сумской ОГА заявили, что Шосткинский район полностью очищен от непригодных и запрещенных пестицидов
Сегодня 17:28
В Украине сократили срок самоизоляции для COVID-больных
Сегодня 16:50
Ахтырский бойцы отличились в Харькове
Сегодня 16:47
В Сумах оперативники полиции задержали группу магазинных воров (видео)
Сегодня 16:15
Завтра вынесут приговор бывшему первому заммэра Сум
Сегодня 16:05
На Сумщине низкий уровень кислорода в водоеме спровоцировал массовое браконьерство
Сегодня 15:26
На Сумщине в ДТП погибла беременная лосиха
Сегодня 15:07
Сумские баскетболисты выиграли в Черкассах
Сегодня 14:23
Сумские пограничники задержали россиянина-нелегала
Сегодня 13:38
В Сумах майданят предприниматели (трансляция)
Сегодня 13:34
view counter
view counter

Статьи

«УДАР Віталія Кличка» ініціює проведення Національного форуму єдності ®
Сегодня 14:32
Александр Соколов: «Запланировали – выполняем!» ®
Сегодня 12:54
«Альянс» ради «Виктории»: что происходит в команде, которая может летом оказаться в УПЛ
Сегодня 09:52
Главный инфекционист Сумщины: популярно об Омикроне
Вчера 08:11
Влада має створювати нормальні умови для виробників, а не регулювати ціни на продукти, – «УДАР Віталія Кличка» про популізм влади щодо цін на продукти®
02.02.2022 18:27
Вісім порад для здорового сну
02.02.2022 14:40
1 лютого стартувала реєстрація на основну сесію ЗНО-2022
02.02.2022 14:28
На Сумщині формують територіальну оборону: де записатись?
29.01.2022 11:06
Медиків потрібно підтримувати, а не переводити на півставки та скорочувати, – «УДАР Віталія Кличка»®
28.01.2022 16:17
У Сумах назвали лауреатів арт-медіа проекту «Культурний острів. Класика 2022»
28.01.2022 11:11
Прогноз погоды в Сумах на месяц
27.01.2022 19:29
Александр Соколов: «Мы вместе предотвратили тарифную аферу»®
26.01.2022 11:33
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Команда котиків (Грег Камерон, 2021)
Команда котиків (Грег Камерон, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
10.00; 15.30
Найкращі вихідні (Влад Климчук, 2022)
Найкращі вихідні (Влад Климчук, 2022)
Кино Кінопалац "Дружба"
13.45; 17.20; 19.05
Ми - монстри 2 (Гольґер Таппе, 2021)
Ми - монстри 2 (Гольґер Таппе, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
11.50
Крик (Метт Беттінеллі-Олпін, Тайлер Джиллетт, 2022)
Крик (Метт Беттінеллі-Олпін, Тайлер Джиллетт, 2022)
Кино Кінопалац "Дружба"
20.50
Тріумф (Еммануель Курколь, 2020)
Тріумф (Еммануель Курколь, 2020)
Кино Планета Кіно
19.40
Відьма. Відродження (Лука Габріеле Россетті, 2021)
Відьма. Відродження (Лука Габріеле Россетті, 2021)
Кино Планета Кіно
21.50
Флірт з дияволом (Луїс Прієто, 2022)
Флірт з дияволом (Луїс Прієто, 2022)
Кино Планета Кіно
15.50; 21.30

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.