Ахтырские самбисты отличились в Харькове 6 февраля в г. Харьков состоялся VI открытый областной детский турнир по борьбе самбо «Медведь собирает друзей».

Участие в соревнованиях приняли спортсмены из Полтавской, Сумской и Харьковской областей. Юные ахтырские спортсмены в своих возрастных и весовых категориях заняли следующие призовые места: I место - Скляренко Вероника, Масло Денис, Неваленый Дмитрий; ІІ место - Билковская Екатерина, Хачемизов Амин; ІІІ место - Мотренко Александр, Колесник Максим, Шулиндин Тимофей, Савченко Артем, Конивець Станислав, Наливайко Тарас, Тицкий Александр.