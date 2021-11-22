Ахтырские самбисты отличились в Харькове

Участие в соревнованиях приняли спортсмены из Полтавской, Сумской и Харьковской областей.
Юные ахтырские спортсмены в своих возрастных и весовых категориях заняли следующие призовые места:
I место - Скляренко Вероника, Масло Денис, Неваленый Дмитрий;
ІІ место - Билковская Екатерина, Хачемизов Амин;
ІІІ место - Мотренко Александр, Колесник Максим, Шулиндин Тимофей, Савченко Артем, Конивець Станислав, Наливайко Тарас, Тицкий Александр.
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