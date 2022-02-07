В Сумах задержали дачного вора

Вчера сотрудник полиции возвращался домой и увидел, как неизвестный мужчина выходит из дома в дачном кооперативе, оглядывается вокруг и подозрительно ведет себя. К тому же держит в руках мешок вещей и новый велосипед.
Только увидев сотрудника полиции, неизвестный мужчина занервничал и начал подозрительно вести себя.
Полицейский сразу подошел к нему и начал разговор.
Оказалось, что 29-летний сумчанин разбил кирпичом окно, проник в дом и забрал понравившиеся вещи.
Работники полиции изъяли похищенные вещи. В настоящее время проверяется причастность мужчины к подобным преступлениям на территории области. По данному факту в полиции возбуждено уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины.
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