В Сумах задержали дачного вора Оперативник Сумского районного управления полиции раскрыл преступление, еще до того, как заявительница обнаружила исчезновение вещей.

Вчера сотрудник полиции возвращался домой и увидел, как неизвестный мужчина выходит из дома в дачном кооперативе, оглядывается вокруг и подозрительно ведет себя. К тому же держит в руках мешок вещей и новый велосипед.

Только увидев сотрудника полиции, неизвестный мужчина занервничал и начал подозрительно вести себя.

Полицейский сразу подошел к нему и начал разговор.

Оказалось, что 29-летний сумчанин разбил кирпичом окно, проник в дом и забрал понравившиеся вещи.

Работники полиции изъяли похищенные вещи. В настоящее время проверяется причастность мужчины к подобным преступлениям на территории области. По данному факту в полиции возбуждено уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины.