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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На Сумщине в ДТП погибла беременная лосиха

Поздно вечером 5 февраля в Государственную экологическую инспекцию в Сумской области поступило оперативное сообщение о дорожно-транспортном происшествии, в результате которого погибло парнокопытное животное.

Выехав на место происшествия, экоинспекторы установили, что на автодороге вблизи с. Игоревка Конотопского района находится погибшая самка лося европейского. Водитель автомобиля сообщил, что животное резко выбежало на проезжую часть, и он не успел вовремя затормозить.

Туша животного была передана на ветеринарную экспертизу, которой установлено, что она действительно погибла в результате травм, полученных от удара автомобилем. Кроме того, во время вскрытия оказалось, что лосиха была беременна.

Кроме работников Инспекции на месте работали и правоохранители, устанавливающие обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Если следствием будет доказана вина водителя, ему придется компенсировать ущерб, причиненный уничтожением животного, занесенного в Красную книгу Украины, и его эмбриона в общей сумме 195 тысяч гривен.

Право Дтп Красная книга Лось
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