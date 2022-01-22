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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:23523

Сумские баскетболисты выиграли в Черкассах

6-7 февраля «Сборная Сумской области – БК СумГУ» играла в Черкассах.

Соперником в 14-м туре чемпионата Украины по баскетболу в высшей мужской лиге была местная команда «Сборная Черкасской области – Черкасские обезьяны-2». В обоих встречах соперники выиграли по две четверти, однако гости были в итоге более точными 91:97 (21-29, 21-20, 33-25, 16-23) и 76:85 (16:27, 24:18, 13:24, 23:16).

Лучшими в составе сумчан были: Игорь Стародуб – 22 очка + 5 подборов, Лев Кошеватский – 20 очков + 8 подборов, Виталий Игнатченко – 17 очков + 10 подборов, Анатолий Конев – 15 очков, Евгений Бречко – 12 очков + 7 подборов в первой игре. И Лев Кошеватский – 25 очков, Анатолий Конев – 16 очков, Виталий Игнатченко – 15 очков + 6 подборов, Максим Михайлов – 12 очков + 7 подборов – во второй.

По итогам первого этапа сумчане одержали 11 побед в 20 играх и заняли 3-е место в группе 1. Далее – второй этап, в котором примут участие по 4 лучших команды из двух групп. Первые матчи уже на этой неделе…

Спорт Баскетбол БК СумДУ
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