В Конотопе во время ликвидации пожара обнаружили тело человека 6 февраля в 22:18 в Службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании в подсобном помещении двухэтажного жилого дома по ул. Батуринская в г. Конотоп.

О пожаре сообщил сосед, ощутивший резкий запах дыма на лестничной клетке. На место происшествия был направлен дежурный караул 15-й государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что огнем охвачен пол на площади до 4 кв. м и вещи домашнего обихода. Из-за сильного задымления пожарным пришлось работать в защитных аппаратах. Во время разведки в подсобном помещении на первом этаже было обнаружено тело мужчины.

В 22:29 возгорание локализовали, а в 23:01 полностью ликвидировали, не допустив распространения.

Всего к ликвидации возгорания были привлечены 2 единицы специальной техники и 7 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.