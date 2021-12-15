В Сумах повышенные зарплаты пока не получили медики детской горбольницы Согласно постановлению Кабмина, с января этого года заплата врача должна составлять не меньше 20 тыс. грн, а среднего медицинского персонала – 13,5 тыс. грн.

На сегодня, как сообщила 7 февраля на аппаратном совещании в мэрии начальник горздрава Елена Чумаченко, в лечебных учреждениях Сум зарплата выплачена в полном объеме, кроме детской клинической больницы Святой Зинаиды, пишет Ваш шанс.

«При начислении зарплаты в январе требования постановления были полностью выполнены, - уточнила чиновник. – Выплаты были осуществлены за счет средств НСЗУ, оставшихся на счетах больниц на 1 января. Сейчас продолжается процедура подписания договоров с НСЗУ на 2022 год - шесть из девяти медучреждений их уже получили. Они их изучают и подписывают. Больницы будут понимать, каким бюджетом на этот год они располагают. Детская горбольница на конец прошлого года тоже имела на счетах деньги, но они позволили выплатить только первую часть зарплаты – то есть аванс. НСЗУ еще договор им не отправила. Но мы ожидаем, что, возможно, это будет уже сегодня. Первые договора мы начали получать в пятницу. Так как пока детская горбольница его не имеет – задолженность по зарплате составляет 4 млн 915 тыс. грн. Надеемся, что в ближайшие день-два больница получит договор и финансовый ресурс для погашения задолженности по заработной плате. Правда, согласно коллективному договору, сегодня уже истекает срок выплат».