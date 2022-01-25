На Сумщині зіткнулися фура і легковик: є жертви У результаті дорожньо-транспортної пригоди, що сталася сьогодні, поблизу села Воронцове, що на Конотопщині, водійка загинула, а пасажир з тілесними ушкодженнями був госпіталізований до лікарні.

Як попередньо встановили працівники поліції, між автомобілем Даф та Нісан відбулося зіткнення. У результаті чого водійка автомобіля Нісан померла, а пасажир отримав тілесні ушкодження та був доставлений до медичного закладу.

Наразі у поліції вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ознаками ст.286 «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами» Кримінального кодексу України. Слідство триває.