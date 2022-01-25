В Глухове автомобиль врезался в дом: пострадала пассажирка Сегодня, 6 февраля, в Глухове на перекрестке улиц Пушкина и Институтской случилось ДТП с участием автомобилей Audi и Volkswagen Passat.

В результате столкновения пассажирка "фольксвагена" получила тяжелые телесные повреждения. Женщину в тяжелом состоянии забрала скорая. Оба автомобиля получили значительные механические повреждения. Более того, автомобиль Audi от удара вылетел на тротуар и въехал в дом, пишет Ваш шанс.