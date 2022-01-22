Сумские баскетболисты сыграют в Черкассах (трансляция) 6-7 февраля сборная Сумской области – БК «СумДУ» сыграет матчи 14-го тура чемпионат Украины по баскетболу в мужской высшей лиге.

Наша команда будет играть в Черкассах против Сборная Черкасской области – Черкасских мавп-2.

Игры пройдут сегодня в 17.00 и завтра в 12.00.

Накануне этих матчей сумчане с 9 победами и 9 поражениями на 4-м месте в турнирной таблице группы 1, черкащане - на 6-м (5-13).