На Сумщине спасатели оказали помощь водителю «скорой»

На место происшествия был направлен дежурный караул 34-го государственного пожарно-спасательного поста.
По прибытию было установлено, что водитель автомобиля «скорой» возвращался с вызова и попал в сугроб. Спасатели с помощью троса и автомобиля повышенной проходимости ЗИЛ-131 отбуксировали транспортное средство на безопасный участок пути, откуда оно самостоятельно продолжил движение.
Всего к оказанию помощи была привлечена 1 единица специальной техники и 3 человека личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.