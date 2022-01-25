На Сумщине спасатели оказали помощь водителю «скорой» Сегодня, 6 февраля, в 5:58 в Службу спасения "101" поступило сообщение о необходимости оказания помощи в буксировке автомобиля «скорой помощи» в пгт Эсмань.

На место происшествия был направлен дежурный караул 34-го государственного пожарно-спасательного поста.

По прибытию было установлено, что водитель автомобиля «скорой» возвращался с вызова и попал в сугроб. Спасатели с помощью троса и автомобиля повышенной проходимости ЗИЛ-131 отбуксировали транспортное средство на безопасный участок пути, откуда оно самостоятельно продолжил движение.

Всего к оказанию помощи была привлечена 1 единица специальной техники и 3 человека личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.