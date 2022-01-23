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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Конотопская лыжница прошла дебютную гонку Олимпиады-2022 в крови

Дебютантка Олимпийских игр Виктория Олех столкнулась с проблемой уже на старте гонки, но отказалась сходить с дистанции.

В первый день соревнований по лыжным гонкам на Олимпийских играх-2022 в Пекине украинские спортсменки финишировали вне топ-50 в скиатлоне. При этом одна из них пришла к финишу с окровавленным лицом, пишет Суспільне.

Конотопская лыжница Виктория Олех впервые выступала на Олимпийских играх и в своей дебютной гонке заняла 60-е – третье с конца – место среди тех, кто финишировал. Она отстала от победительницы, норвежки Терезы Йохауг, более чем на 10 минут.

Позже оказалось, что уже на первом круге у Олех пошла кровь носом и остальную дистанцию – более 12 км – она преодолевала с кровью на лице.

Главный тренер по лыжным гонкам Александр Пуцко в комментарии Национальному олимпийскому комитету Украины рассказал, что предлагал лыжнице досрочно завершить гонку, однако она отказалась.

«Сегодня Виктория боролась сама с собой, – сказал Пуцко. – На первом круге увидел, что у нее пошла носом кровь, что очень меня испугало. Посоветовал сойти с дистанции, но она не остановилась – продолжила борьбу и дошла до конца».

Справка

Виктория Олех, 28-летняя лыжница, представляющая Сумскую область. Олимпийские игры в Пекине стали для нее первыми в карьере.

Ее лучший личный результат на уровне чемпионатов мира – 46-е место в масс-старте на 30 км классическим стилем в 2021 году.

Самый высокий показатель Олех в этом сезоне Кубка мира – 46 место в персьюте на 10 км свободным стилем в Руке.

Спорт Виктория Олех Лыжные гонки Олимпийские игры
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