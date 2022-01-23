Завтра на старт в Пекине выйдет шосткинский лыжник Во второй день соревнований зимних Олимпийских игр в Пекине болельщики с Сумщины увидят только одного нашего спортсмена.

В 9.00 на старт скиатлона (15 км классическим стилем + 15 км свободным) выйдет Алексей Красовский из Шостки. Также в гонке примет участие Руслан Переход из Харькова. Также завтра будут соревноваться: 03:30. Анастасия Шаботова: фигурное катание (командный турнир, женская короткая программа); 05:00. Иван Ковбаснюк: горнолыжный спорт (даунхилл); 13:00. Евгений Марусяк: прыжки с трамплина (первый раунд); 13:30. Антон Дукач, Андрей Мандзий: санный спорт (третий и четвертый заезд). Трансляции тут.