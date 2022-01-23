Завтра на старт в Пекине выйдет шосткинский лыжник

В 9.00 на старт скиатлона (15 км классическим стилем + 15 км свободным) выйдет Алексей Красовский из Шостки. Также в гонке примет участие Руслан Переход из Харькова.
Также завтра будут соревноваться:
03:30. Анастасия Шаботова: фигурное катание (командный турнир, женская короткая программа);
05:00. Иван Ковбаснюк: горнолыжный спорт (даунхилл);
13:00. Евгений Марусяк: прыжки с трамплина (первый раунд);
13:30. Антон Дукач, Андрей Мандзий: санный спорт (третий и четвертый заезд).
Трансляции тут.
Дебютантка Олимпийских игр Виктория Олех столкнулась с проблемой уже на старте гонки, но отказалась сходить с дистанции....
Сборная Украины с сумчанкой Валентиной Семеренко в составе заняла только 13-е место....
Сегодня, 5 февраля, в Пекине стартовали соревнования лыжников....
Сегодня, 4 февраля, в Пекине состоится торжественное открытие ХХIV Зимних Олимпийских Игр....
К сожалению, коронавирус вмешивается в тренировочный процесс спортсменов и во время Олимпийских игр....