Дзюдоисты с Сумщины отличились в Луцке 3-4 февраля в Луцке состоялся открытый Всеукраинский турнир по дзюдо CONTINIUM CUP.

В соревнованиях приняли участие 260 дзюдоистов из Украины, Румынии, Эстонии, среди которых боролись за почетное звание призеров и победителей представители сборной Сумщины. Наши дзюдоисты завоевали по 4 золота, серебра и бронзы и заняли первое командное место.

Победители и призеры:

1 – Мирошниченко Маргарита - 44 кг, Ромны.

1 – Канаковская Ирина – 40 кг, Ромны.

1 – Величко Ангелина – +70 кг, Камыши.

1 - Савченко Максим - 60 кг, Ромны

2 – Гречка София – 44 кг, Сумы, ДЮСШ «Динамо».

2 – Сухоставець Анастасия – 52 кг, Сумы, ДЮСШ «Динамо».

2 – Гриценко Виктория – 70 кг, Ромны.

2 – Цыган Виктория – +70 кг, Камыши.

3 – Охрименко Ирина – 44 кг, Ромны.

3 – Шкромада Николай – 66 кг, Сумы, ДЮСШ «Динамо».

3 - Мандрыка Ангелина - 63 кг, Ахтырка.

3 – Чернышенко Иван – 90 кг, Ахтырка.