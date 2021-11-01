Дзюдоисты с Сумщины отличились в Луцке

В соревнованиях приняли участие 260 дзюдоистов из Украины, Румынии, Эстонии, среди которых боролись за почетное звание призеров и победителей представители сборной Сумщины. Наши дзюдоисты завоевали по 4 золота, серебра и бронзы и заняли первое командное место.
Победители и призеры:
1 – Мирошниченко Маргарита - 44 кг, Ромны.
1 – Канаковская Ирина – 40 кг, Ромны.
1 – Величко Ангелина – +70 кг, Камыши.
1 - Савченко Максим - 60 кг, Ромны
2 – Гречка София – 44 кг, Сумы, ДЮСШ «Динамо».
2 – Сухоставець Анастасия – 52 кг, Сумы, ДЮСШ «Динамо».
2 – Гриценко Виктория – 70 кг, Ромны.
2 – Цыган Виктория – +70 кг, Камыши.
3 – Охрименко Ирина – 44 кг, Ромны.
3 – Шкромада Николай – 66 кг, Сумы, ДЮСШ «Динамо».
3 - Мандрыка Ангелина - 63 кг, Ахтырка.
3 – Чернышенко Иван – 90 кг, Ахтырка.
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