В Сумах отключили воду на Луке

Для проведения аварийноремонтных работ по ул. Пугачева, 13 временно прекращено водоснабжение: ул. Пугачева, Остапа Вишни, Филатова, Братская, Полярная и близлежащие к ним улицы района Луки.
В связи с проведением аварийно-ремонтных работ КП «Горводоканал» приостановило подачу воды ряду потребителей....
КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды проспект Михаила Лушпы....
КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды в связи с ремонтом водопровода на ул. Давида Бурлюка, 25/1....
КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды по проспекту Шевченко....
Сумской водоканал сообщает об отключении воды....