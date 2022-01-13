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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 21:53325

В Сумах отключили воду на Луке

КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды.

Для проведения аварийноремонтных работ по ул. Пугачева, 13 временно прекращено водоснабжение: ул. Пугачева, Остапа Вишни, Филатова, Братская, Полярная и близлежащие к ним улицы района Луки.

Общество Отключение воды
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Команда котиків (Грег Камерон, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
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13.45; 17.20; 19.05
Ми - монстри 2 (Гольґер Таппе, 2021)
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Крик (Метт Беттінеллі-Олпін, Тайлер Джиллетт, 2022)
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20.50
Тріумф (Еммануель Курколь, 2020)
Тріумф (Еммануель Курколь, 2020)
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Відьма. Відродження (Лука Габріеле Россетті, 2021)
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Флірт з дияволом (Луїс Прієто, 2022)
Флірт з дияволом (Луїс Прієто, 2022)
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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