Вечером на Бандеры столкнулись «Опель» и «копейка» На перекрестке улиц Степана Бандеры и Засумской в Сумах произошло автопроисшествие с участием Opel Astra и ВАЗ-2101.

Водители транспортных средств пришли к обоюдному согласию и составили Европротокол. Будьте внимательны и соблюдайте ПДД, сообщает патрульная полиция Сумщины.