В Сумах произошло ДТП возле универмага «Киев» Около 12 часов дня патрульные получили сообщение о ДТП на площади Покровской.

На месте происшествия инспекторы установили, что 20-летний водитель BMW во время перестройки не следил за дорожной обстановкой, не убедился, что это будет безопасно, в результате чего допустил наезд на автомобиль Honda.

Транспортные средства получили механические повреждения.

Патрульные оформили материалы и составили на водителя BMW админпротокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КУоАП. Решение будет приниматься судом.