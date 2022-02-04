В Сумах произошло ДТП возле универмага «Киев»

На месте происшествия инспекторы установили, что 20-летний водитель BMW во время перестройки не следил за дорожной обстановкой, не убедился, что это будет безопасно, в результате чего допустил наезд на автомобиль Honda.
Транспортные средства получили механические повреждения.
Патрульные оформили материалы и составили на водителя BMW админпротокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КУоАП. Решение будет приниматься судом.
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