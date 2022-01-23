Сборная Украины проиграла россиянам

В первой игре сборная Украины с сумчанином Артемом Фаренюком в составе играла против россиян. Соперники открыли счет уже на 2-й минуте – Антон Соколов. На 15-й удвоили – Андрей Афанаьев. Спустя минуту украинцы отквитали один – Евгений Сирый.
Во втором тайме команды обменялись точными ударами: 31 - Артем Ниязов за россиян, 35 – Даниил Абакшин за наших. За минуту до конца украинцы имели шанс сравнять счет, но Петр Шотурма не забил пенальти.
В итоге 2:3 - дальше идет Россия, которая в финале встретится с победителем пары Испания – Португалия.
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