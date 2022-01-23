Сборная Украины проиграла россиянам Сегодня, 4 февраля, в Амстердаме проходят полуфиналы чемпионата Европы по футзалу.

В первой игре сборная Украины с сумчанином Артемом Фаренюком в составе играла против россиян. Соперники открыли счет уже на 2-й минуте – Антон Соколов. На 15-й удвоили – Андрей Афанаьев. Спустя минуту украинцы отквитали один – Евгений Сирый.

Во втором тайме команды обменялись точными ударами: 31 - Артем Ниязов за россиян, 35 – Даниил Абакшин за наших. За минуту до конца украинцы имели шанс сравнять счет, но Петр Шотурма не забил пенальти.

В итоге 2:3 - дальше идет Россия, которая в финале встретится с победителем пары Испания – Португалия.