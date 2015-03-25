На Сумщине накрыли незаконный песчаный карьер Следователями отделения полиции № 1 (г. Кролевец) Конотопского районного отдела полиции под процессуальным руководством прокуратуры пресечена противоправная деятельность по незаконной добыче полезных ископаемых на территории Кролевецкой ОТГ.

В ходе следствия установлено, что злоумышленники без соответствующих документов с помощью специальной техники осуществляли добычу полезных ископаемых местного значения, а именно песка вблизи с. Реутинцы Конотопского района.

Работники полиции уже изъяли соответствующую специальную технику и незаконно добытый песок и направили на экспертное исследование, после проведения которых будет установлен ущерб, нанесенный государству.

По данному факту следователи полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 240 «Нарушение правил охраны или использования недр, незаконная добыча полезных ископаемых» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.