На Сумщине накрыли незаконный песчаный карьер

В ходе следствия установлено, что злоумышленники без соответствующих документов с помощью специальной техники осуществляли добычу полезных ископаемых местного значения, а именно песка вблизи с. Реутинцы Конотопского района.
Работники полиции уже изъяли соответствующую специальную технику и незаконно добытый песок и направили на экспертное исследование, после проведения которых будет установлен ущерб, нанесенный государству.
По данному факту следователи полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 240 «Нарушение правил охраны или использования недр, незаконная добыча полезных ископаемых» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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