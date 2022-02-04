В Лебедине горел гараж с автомобилем

О пожаре сообщила случайная прохожая, увидевшая дым из-под кровли сооружения. На место происшествия был направлен дежурный караул 5-й государственной пожарно-спасательной части.
По прибытию было установлено, что огнем охвачены кровля и стены гаража на площади до 40 кв. м, и находившийся внутри автомобиль «Volkswagen Passat». Из-за сильного задымления пожарным пришлось работать в аппаратах для защиты органов дыхания. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня еще на два рядом расположенных гаражных бокса.
В 06:15 возгорание локализовали, а в 08:40 – израсходовав на тушение почти 10 воды, полностью ликвидировали.
Всего на тушение были привлечены 2 единицы специальной техники и 9 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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