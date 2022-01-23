На Сумщине спасатели оказали помощь водителю 4 февраля в 3:19 в Службу спасения 101 поступило сообщение о необходимости оказания помощи на автодороге вблизи с. Зиново, что на Путивльщине.

На место происшествия было направлено отделение дежурного караула 16-й государственной пожарно-спасательной части. По прибытии было установлено, что водитель автомобиля Citroen не справился с управлением и съехал в кювет.

Спасатели с помощью автомобиля повышенной проходимости на шасси ЗИЛ и буксировочного троса вытащили автомобиль на дорогу, после чего микроавтобус самостоятельно продолжил свое движение. В результате происшествия водитель не пострадал.

Всего для оказания помощи была привлечена 1 единица специальной техники и 3 человека личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.