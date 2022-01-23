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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:38273

Молодь Сум запрошують відвідати лекцію з нагоди відзначення Міжнародного дня рідної мови

За ініціативи Молодіжної ради при Сумській міській раді до Міжнародного дня рідної мови відбудеться гостьова лекція «Сучасна українська книга : яка вона є».

Мова – це історія народу, його світогляд, інтелектуальний та духовний результат кількатисячолітньої еволюції кожного етносу.

Читатиме лекцію доктор філологічних наук, професор – Лариса ГОРБОЛІС.

Місце проведення: Центральна міська бібліотека імені Т. Г. Шевченка.

Захід відбудеться 21 лютого о 10:00.

До участі запрошуються всі поціновувачі слова. Участь у заході за попередньою реєстрацією за цим посиланням.

Захід проводитиметься з дотриманням усіх карантинних вимог. Учасники мають надати сертифікат про вакцинацію або негативний результат тесту на коронавірусну інфекцію.

Общество
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