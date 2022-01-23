Сумские футзалисты вылетели из Кубка Украины

В Киеве встречались донецкий «Интер», выступающий в аматорском чемпионате столицы, принимал АФФК «Сумы» из Экстра-лиги. После выездной победы 4:2 две недели назад сегодня победу также одержали донетчане 3:2. В первом тайме хозяева забили трижды, во втором сумчане ответили двумя голами – Арсений Гуреев и Сергей Быбынин.
В итоге дальше идут киевско-донецкие аматоры.
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