В Сумах дали старт XXIV зимним Олимпийским Играм

Украину представляют 45 спортсменов в 12 спортивных дисциплинах. Среди спортсменов 8 представителей Сумщины: биатлонисты Валентина СЕМЕРЕНКО, Антон Дудченко и Богдан Цымбал, лыжники Марина Анцыбор, Алексей Красовский, Юлия Кроль, Виктория Олех и Дарья Рублева.
Торжественным поднятием государственного флага Украины и олимпийского флага во время церемонии открытия чемпионата города Сумы по биатлону сумчане выразили свою поддержку и веру в наших спортсменов.
Желаем Украинской олимпийской сборной успехов, уверенности в своих силах, новых свершений и побед на спортивной арене!