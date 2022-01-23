В Сумах дали старт XXIV зимним Олимпийским Играм 4 февраля в Пекин начинаются главные спортивные соревнования планеты - XXlV зимние Олимпийские игры, которые продлятся до 20 февраля, во время которых будет разыграно 109 комплектов наград в 15 зимних олимпийских видах спорта.

Украину представляют 45 спортсменов в 12 спортивных дисциплинах. Среди спортсменов 8 представителей Сумщины: биатлонисты Валентина СЕМЕРЕНКО, Антон Дудченко и Богдан Цымбал, лыжники Марина Анцыбор, Алексей Красовский, Юлия Кроль, Виктория Олех и Дарья Рублева.

Торжественным поднятием государственного флага Украины и олимпийского флага во время церемонии открытия чемпионата города Сумы по биатлону сумчане выразили свою поддержку и веру в наших спортсменов.

Желаем Украинской олимпийской сборной успехов, уверенности в своих силах, новых свершений и побед на спортивной арене!