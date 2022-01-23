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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:00249

Кабмин расширил программу еПоддержка: подростки с 14 лет смогут потратить деньги за вакцинацию на образовательные услуги

С 7 февраля получить 1000 грн в рамках программы еПоддержка смогут украинцы от 14 лет, имеющие две дозы прививки от COVID-19.

Соответствующее постановление Кабинет Министров принял 2 февраля.

Также Правительство расширило перечень участвующих в программе бизнесов. С понедельника 1000 грн за поддержки можно будет потратить не только на приобретение книг, услуг в сфере культуры, спорта или пассажирских перевозок, но и на образовательные услуги, детские внешкольные кружки, пребывание в летнем или спортивном детском лагере, спортивные товары (коньки, лыжи, туристические принадлежности), канцтовары, школьные принадлежности. Напомним, что с 24 января граждане в возрасте от 60 лет также могут приобрести за эти средства лекарства.

«Правительство продолжает расширять поддержку, теперь средства по программе могут получить и украинцы от 14 лет. Уже около 75 тысяч подростков прошли полный курс вакцинации от COVID-19 и смогут потратить 1000 грн на образовательные курсы или приобретение спортивных товаров. Такое решение позволит поддержать сферы бизнеса, наиболее пострадавших от карантинных ограничений. Также мы надеемся, что это будет стимулировать вакцинацию среди подростков», – отметил заместитель министра экономики Украины Александр Грибан.

Общество Вакцинаци
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