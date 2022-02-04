В Тростянце задержали наркодилера В четверг, 3 февраля, в г. Тростянец под процессуальным руководством Ахтырской окружной прокуратуры сотрудники отделения полиции №1 (г. Тростянец) Ахтырского райуправления полиции задержали 39-летнего мужчину во время сбыта 15 г марихуаны.

В настоящее время задержанному сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УК Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Более того, в отношении указанного мужчины идет судебное разбирательство дела по обвинению в незаконном хранении наркотических средств. В этот раз ему грозит до 10 лет лишения свободы.