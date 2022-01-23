Завтра сумская биатлонистка стартует на своей 5-й Олимпиаде Сегодня, 4 февраля, в Пекине состоится торжественное открытие ХХIV Зимних Олимпийских Игр.

А уже завтра на биатлонном стадионе в Чжанцзякоу пройдет первый старт Олимпиады - смешанная эстафета, пишет biathlon.com.ua.

Тренеры сборной Украины определились с составом на гонку. Главный старт четырехлетия откроют для нашей команды: Валя Семеренко, Юлия Джима, Артем Прима и Дмитрий Пидручный.

Для сумчанки Валентины Семеренко это будет уже 5-я Олимпиада.

Пожелаем спортсменам успеха, и пусть эта гонка станет удачным стартом для выступления всей команды на Играх-2022!