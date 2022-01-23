Сегодня сумские футзалисты сыграют с донецкими в Кубке Украины (трансляция)

Игра пройдет в Киеве на площадке СКА. Начало встречи запланировано на 12:30.
Напомним, матч в Сумах завершился победой гостей 2:4.
Брифинг главы Сумской облгосадминистрации Дмитрия Живицкого назначен на 11.00....
В пятницу, 4 февраля, АФФК "Сумы" сыграет ответный матч 1/8 финала Кубка Украины против донецкого "Интера"....
Впервые с 2005 года!...
АФФК «Сумы» в рамках подготовки к ответному матчу 1/8 финала Кубка Украины против донецкого «Интера» сыграл вторую контрольную игру....
Для сборной Украины на чемпионате Европы по футзалу в Нидерландах групповая стадия завершилась удачно, несмотря на два поражения в группе....