В масштабную аварию попала маршрутка Сумы – Киев: пострадали 11 человек Дорожно-транспортное происшествие произошло 3 февраля, около 19 часов, на автодороге «Сумы-Пирятин», вблизи села Вишневое Лубенского района (Пирятинская тергромада).

Получив сообщение о ДТП, на место происшествия немедленно прибыли следственно-оперативная группа полиции Пирятинщины, следователи и эксперты областного Главка. Во время осмотра происшествия следователям полиции удалось выяснить, что произошло столкновение четырех транспортных средств: грузовика Renault Magnum, под управлением 64-летнего водителя, легковушки Cherry Amulet, под управлением водителя, 1981 года рождения, микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter» под управлением 40-летнего водителя и седлового тягача «Volvo» с полуприцепом SANTI, под управлением водителя, 1998 года рождения. В результате ДТП 11 человек получили телесные повреждения разной степени тяжести и доставлены в Пирятинскую, Лубенскую и Сумскую местные больницы. Среди травмированных: водители Cherry Amulet и Mercedes-Benz-Sprinter, а также 9 пассажиров микроавтобуса. Большинство травмированных – жители Сумщины и Киевщины.

По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, если оно причинило потерпевшему тяжкие телесные повреждения) Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства и причины ДТП выясняются следствием, сообщает Отдел коммуникации полиции Полтавской области.