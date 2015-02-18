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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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США узнали, что Россия хочет сымитировать нападение Украины на ОРДЛО – СМИ

Соединенные Штаты получили разведданные о плане России сфабриковать повод для вторжения в Украину с использованием фейкового видео. В нем хотят изобразить взрывы, жертв среди гражданского населения, Байракторы и другое украинское оружие.

По словам чиновников США, Россия может использовать видео, чтобы обвинить Украину "в геноциде русскоговорящих людей". Тогда она бы использовала возмущение по поводу видео, чтобы оправдать нападение или заставить лидеров сепаратистов на Донбассе на востоке Украины просить российское вмешательство, пишет Украинская правда со ссылкой на The Washington Post и The New York Times.

Однако отмечается, что должностные лица не обнародуют прямые доказательства, чтобы не скомпрометировать свои источники и методы.

Эксперты отмечают, что это видео может стать расширением российской пропагандистской атаки, проводимой Кремлем в соцсетях, на оккупированных территориях и в провластных СМИ с ноября 2021 года.

Сообщается, что видео должно быть подробным, с планами графических изображений инсценированных, усыпанных труппами последствий взрыва и разрушенных мест. По их словам, видео также должно включать поддельную украинскую военную технику, дроны турецкого производства и актеров, играющих русскоязычных плакальщиков. По словам одного американского чиновника, пока неясно, будут ли эти жертвы реальными или сфальсифицированными.

Видео, как отмечают СМИ, планируют транслировать не только в России, но и за рубежом.

Напомним: Раньше в РФ заявляли, что отреагируют, если Украина и Запад "будут устраивать провокации" на Донбассе "против российских граждан". О каких именно провокациях речь, не уточняется.

Общество Агрессия России
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