В Ахтырке полицейский задержал воровку ювелирных изделий

Утром сотрудник полиции возвращался с дежурства домой и увидел на территории нежилого домохозяйства неизвестную женщину. Пока полицейский остановил автомобиль, незнакомка уже выходила из другого двора.
Подойдя к ней, страж увидел, что она не с пустыми руками вышла из чужого дома, поэтому немедленно вызвал на место следственно-оперативную группу полиции.
Выяснилось, что злоумышленница под предлогом купли-продажи "пух-перо" зашла в дом 46-летней женщины и, воспользовавшись точным моментом, похитила золотую цепочку, кольцо, серьги и две серебряные ладанки и поспешила на выход.
Однако остаться неразоблаченной 39-летней женщине не удалось. У калитки ее уже ждал сотрудник полиции. В совершенном женщина призналась и объяснила свой поступок желанием обогатиться за чужой счет.
Полицейские уже задержали злоумышленницу в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и открыли в отношении нее уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины.
Следственные действия продолжаются. Правоохранители проверяют причастность женщины к совершению подобных преступлений на территории области, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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