В Ахтырке полицейский задержал воровку ювелирных изделий Работники Ахтырского районного отдела полиции раскрыли кражу золотых и серебряных украшений еще до того, как заявительница обнаружила их исчезновение.

Утром сотрудник полиции возвращался с дежурства домой и увидел на территории нежилого домохозяйства неизвестную женщину. Пока полицейский остановил автомобиль, незнакомка уже выходила из другого двора.

Подойдя к ней, страж увидел, что она не с пустыми руками вышла из чужого дома, поэтому немедленно вызвал на место следственно-оперативную группу полиции.

Выяснилось, что злоумышленница под предлогом купли-продажи "пух-перо" зашла в дом 46-летней женщины и, воспользовавшись точным моментом, похитила золотую цепочку, кольцо, серьги и две серебряные ладанки и поспешила на выход.

Однако остаться неразоблаченной 39-летней женщине не удалось. У калитки ее уже ждал сотрудник полиции. В совершенном женщина призналась и объяснила свой поступок желанием обогатиться за чужой счет.

Полицейские уже задержали злоумышленницу в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и открыли в отношении нее уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины.

Следственные действия продолжаются. Правоохранители проверяют причастность женщины к совершению подобных преступлений на территории области, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.